Інформація щодо ціни Mambo (MAMBO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,46% Зміна ціни (1 дн.) +4,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,48% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,48%

Актуальна ціна Mambo (MAMBO) становить --. За останні 24 години MAMBO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAMBO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MAMBO змінився на +0,46% за останню годину, +4,25% за 24 години та на +7,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mambo (MAMBO)

Ринкова капіталізація $ 33,48K$ 33,48K $ 33,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,48K$ 33,48K $ 33,48K Циркуляційне постачання 1,00T 1,00T 1,00T Загальна пропозиція 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mambo — $ 33,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAMBO — 1,00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,48K.