Ціна Mamba (MAMBA)
Поточна ціна Mamba (MAMBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAMBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mamba:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 877.71 USD
- зміна ціни Mamba протягом дня — -9.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mamba до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mamba до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mamba до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mamba до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.78%
|30 днів
|$ 0
|-31.41%
|60 днів
|$ 0
|-47.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mamba: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-9.78%
-10.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mamba is on a mission to BUILD A ROCKET TO GO TO THE moon. Mamba is a blue snake memecoin character that is onboarding the next 1,000,000 users to Base through the power of storytelling, community building, partnerships, and gaming. Mamba's community is like no other, man. We're a tight-knit tribe of meme warriors, unleashing a never-ending barrage of side-splitting memes that'll have you gasping for breath! We don't settle for mediocre, run-of-the-mill content. Oh, no! We go all out, pushing the boundaries, and taking the meme game to a whole new level!
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