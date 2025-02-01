Ціна MamaBull (MAMA)
Поточна ціна MamaBull (MAMA) сьогодні становить 0.0029446 USD з ринковою капіталізацією $ 2.94M USD. Ціна MAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MamaBull:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 623.57K USD
- зміна ціни MamaBull протягом дня — +7.23%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MamaBull до USD становила $ +0.00019863.
За останні 30 днів зміна ціни MamaBull до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MamaBull до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MamaBull до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019863
|+7.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MamaBull: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.99%
+7.23%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MamaBull ($MAMA) is a community-driven token on Solana designed to power MamaPay™, a crypto-fiat banking platform. It enables offshore banking, instant crypto-to-fiat transactions, and global payments. Holders can stake $MAMA to unlock cashback rewards, lower transaction fees, and a platform revenue share. With renounced ownership, no buy/sell taxes, and burned LP tokens, $MAMA ensures security, transparency, and long-term value. Backed by a strong marketing team and strategic partnerships, it bridges blockchain technology with traditional finance for real-world utility.
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