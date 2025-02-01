Сьогоднішня ціна MamaBull (MAMA)

Поточна ціна MamaBull (MAMA) сьогодні становить 0.0029446 USD з ринковою капіталізацією $ 2.94M USD. Ціна MAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MamaBull:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 623.57K USD

- зміна ціни MamaBull протягом дня — +7.23%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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