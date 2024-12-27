Ціна Malakai (MALAKAI)
Поточна ціна Malakai (MALAKAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.55K USD. Ціна MALAKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Malakai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 949.17 USD
- зміна ціни Malakai протягом дня — -5.35%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Malakai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Malakai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Malakai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Malakai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.35%
|30 днів
|$ 0
|-77.15%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Malakai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-5.35%
-32.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets.
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