Сьогоднішня ціна Malakai (MALAKAI)

Поточна ціна Malakai (MALAKAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 76.55K USD. Ціна MALAKAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Malakai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 949.17 USD

- зміна ціни Malakai протягом дня — -5.35%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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