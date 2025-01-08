Ціна MakerX (MKX)
Поточна ціна MakerX (MKX) сьогодні становить 0.10333 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MKX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MakerX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.45K USD
- зміна ціни MakerX протягом дня — -13.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MakerX до USD становила $ -0.0166417391976256.
За останні 30 днів зміна ціни MakerX до USD становила $ -0.0456321089.
За останні 60 днів зміна ціни MakerX до USD становила $ -0.0184352706.
За останні 90 днів зміна ціни MakerX до USD становила $ -0.09147934415306103.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0166417391976256
|-13.87%
|30 днів
|$ -0.0456321089
|-44.16%
|60 днів
|$ -0.0184352706
|-17.84%
|90 днів
|$ -0.09147934415306103
|-46.95%
Останній аналіз цін MakerX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
-13.87%
-1.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MakerX is a DAO Token, the DAO is focused on creating a community of holders and backers supporting many non profits and projects around the world.
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