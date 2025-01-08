Сьогоднішня ціна Maker Flip (MKF)

Поточна ціна Maker Flip (MKF) сьогодні становить 0.159127 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MKF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maker Flip:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.56K USD

- зміна ціни Maker Flip протягом дня — -9.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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