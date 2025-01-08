Ціна Maker Flip (MKF)
Поточна ціна Maker Flip (MKF) сьогодні становить 0.159127 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MKF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maker Flip:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.56K USD
- зміна ціни Maker Flip протягом дня — -9.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maker Flip до USD становила $ -0.0161623268239859.
За останні 30 днів зміна ціни Maker Flip до USD становила $ -0.0844537273.
За останні 60 днів зміна ціни Maker Flip до USD становила $ -0.1032997426.
За останні 90 днів зміна ціни Maker Flip до USD становила $ -0.5481156895427978.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0161623268239859
|-9.22%
|30 днів
|$ -0.0844537273
|-53.07%
|60 днів
|$ -0.1032997426
|-64.91%
|90 днів
|$ -0.5481156895427978
|-77.50%
Останній аналіз цін Maker Flip: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-9.22%
-3.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mega Maker is a blockchain-based solution that aims to revolutionize the role of market makers in the digital economy. The project is underpinned by a DAO ecosystem, ensuring that all operations are deterministically driven and conducted by smart contracts. The system architecture has been meticulously designed to control token inflation and provide scalable liquidity, making it deflationary by design.
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