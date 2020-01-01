Токеноміка MAKE (MAKE) Дізнайтеся ключову інформацію про MAKE (MAKE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MAKE (MAKE) The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed. Офіційний вебсайт: https://makemaga.vip/ Купити MAKE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MAKE (MAKE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MAKE (MAKE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 141,73K $ 141,73K $ 141,73K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 141,73K $ 141,73K $ 141,73K Історичний максимум: $ 0,100773 $ 0,100773 $ 0,100773 Історичний мінімум: $ 0,00113843 $ 0,00113843 $ 0,00113843 Поточна ціна: $ 0,00141733 $ 0,00141733 $ 0,00141733 Дізнайтеся більше про ціну MAKE (MAKE)

Токеноміка MAKE (MAKE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MAKE (MAKE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAKE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAKE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAKE, досліджуйте ціну токена MAKE в реальному часі!

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