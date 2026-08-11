Сьогоднішня ціна make no mistakes

Поточна ціна make no mistakes (CLAUDE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLAUDE до USD становить $ 0 за CLAUDE.

make no mistakes наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 179,43, з циркуляційною пропозицією у 999,92M CLAUDE. Протягом останніх 24 годин CLAUDE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00416753, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CLAUDE змінився на +0,11% за останню годину та на -16,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо make no mistakes (CLAUDE)

Ринкова капіталізація $ 12,18K$ 12,18K $ 12,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,18K$ 12,18K $ 12,18K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 924 143,653248 999 924 143,653248 999 924 143,653248

Поточна ринкова капіталізація make no mistakes — $ 12,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLAUDE — 999,92M, зі загальною пропозицією 999924143.653248. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,18K.