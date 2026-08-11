Яка зараз ціна Make Memes Great Again?

Живуча ціна Make Memes Great Again (MMGA) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Make Memes Great Again позиціонується на ринку?

Наразі Make Memes Great Again займає #7698 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1495201.32467464192000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу MMGA?

Обсяг токенів у обігу MMGA становить 999889871.066908 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Make Memes Great Again за останню добу?

За останню добу Make Memes Great Again торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Make Memes Great Again віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Make Memes Great Again досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.0592914631772696576000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують MMGA?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Make Memes Great Again?

Поточне зміщення ціни на 0.14% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.