Сьогоднішня ціна Make Frens ($MF)

Поточна ціна Make Frens ($MF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $MF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Make Frens:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.71 USD

- зміна ціни Make Frens протягом дня — -6.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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