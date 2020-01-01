Токеноміка Make Europe Great Again (MEGA) Дізнайтеся ключову інформацію про Make Europe Great Again (MEGA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Make Europe Great Again (MEGA) $MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union. We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future. This token serves as a culture community token, supporting the political movement. Офіційний вебсайт: https://mega-solana.com Купити MEGA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Make Europe Great Again (MEGA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Make Europe Great Again (MEGA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 75,39K $ 75,39K $ 75,39K Загальна пропозиція: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M Циркуляційна пропозиція: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 75,39K $ 75,39K $ 75,39K Історичний максимум: $ 0,00232549 $ 0,00232549 $ 0,00232549 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Make Europe Great Again (MEGA)

Токеноміка Make Europe Great Again (MEGA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Make Europe Great Again (MEGA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEGA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEGA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEGA, досліджуйте ціну токена MEGA в реальному часі!

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