Сьогоднішня ціна Make Europe Great Again (MEGA)

Поточна ціна Make Europe Great Again (MEGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.97K USD. Ціна MEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Make Europe Great Again:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Make Europe Great Again протягом дня — +2.71%

- циркуляційна пропозиція – 999.64M USD

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