Сьогоднішня ціна Make Ethereum Great Again ($MEGA)

Поточна ціна Make Ethereum Great Again ($MEGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $MEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Make Ethereum Great Again:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.94 USD

- зміна ціни Make Ethereum Great Again протягом дня — -3.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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