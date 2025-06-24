Ціна Make ETH Great Again (MEGA)
Поточна ціна Make ETH Great Again (MEGA) сьогодні становить 0,225359 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна MEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Make ETH Great Again:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Make ETH Great Again протягом дня — +8,93%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Make ETH Great Again до USD становила $ +0,01847367.
За останні 30 днів зміна ціни Make ETH Great Again до USD становила $ +0,0400935746.
За останні 60 днів зміна ціни Make ETH Great Again до USD становила $ +0,1424402968.
За останні 90 днів зміна ціни Make ETH Great Again до USD становила $ -0,02067115195671707.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01847367
|+8,93%
|30 днів
|$ +0,0400935746
|+17,79%
|60 днів
|$ +0,1424402968
|+63,21%
|90 днів
|$ -0,02067115195671707
|-8,40%
Останній аналіз цін Make ETH Great Again: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+8,93%
-2,45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEGA - Make Ethereum Great Again MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement. We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth. Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space.
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