Інформація щодо ціни Make CRO Great Again (MCGA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00270858$ 0,00270858 $ 0,00270858 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,34% Зміна ціни (1 дн.) -2,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,76% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,76%

Актуальна ціна Make CRO Great Again (MCGA) становить --. За останні 24 години MCGA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCGA становить $ 0,00270858, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MCGA змінився на +0,34% за останню годину, -2,46% за 24 години та на +18,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Make CRO Great Again (MCGA)

Ринкова капіталізація $ 591,70K$ 591,70K $ 591,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 591,70K$ 591,70K $ 591,70K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Make CRO Great Again — $ 591,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MCGA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 591,70K.