Актуальна ціна Make CRO Great Again сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MCGA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MCGA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Make CRO Great Again сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MCGA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MCGA на MEXC вже зараз.

Ціна Make CRO Great Again (MCGA)

Актуальна ціна 1 MCGA до USD:

$0,00059191
-2,40%1D
USD
Графік ціни Make CRO Great Again (MCGA) в реальному часі
Інформація щодо ціни Make CRO Great Again (MCGA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,00270858
$ 0
+0,34%

-2,46%

+18,76%

+18,76%

Актуальна ціна Make CRO Great Again (MCGA) становить --. За останні 24 години MCGA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCGA становить $ 0,00270858, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MCGA змінився на +0,34% за останню годину, -2,46% за 24 години та на +18,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Make CRO Great Again (MCGA)

$ 591,70K
--
$ 591,70K
1,00B
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Make CRO Great Again — $ 591,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MCGA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 591,70K.

Історія ціни Make CRO Great Again (MCGA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Make CRO Great Again до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Make CRO Great Again до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Make CRO Great Again до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Make CRO Great Again до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,46%
30 днів$ 0-21,92%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Make CRO Great Again (MCGA)

MCGA - Make CRO Great Again Born from the ashes of the bear market, MCGA is the rallying cry of every CRO holder who remembers the glory days. This isn't just another memecoin - it's a movement powered by the legendary CROFam community. We witnessed $0.96. We survived the crash. We kept the faith. Now we're here to inject that 212 energy back into Cronos and remind everyone why CRO was destined for greatness. 100% community takeover. Just pure CROFam determination to pump life back into our beloved chain. Every holder is part of the mission. This is our chain. This is our time. This is MCGA.

Прогноз ціни Make CRO Great Again (USD)

Скільки коштуватиме Make CRO Great Again (MCGA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Make CRO Great Again (MCGA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Make CRO Great Again.

Перегляньте прогноз ціни Make CRO Great Again вже зараз!

MCGA до місцевих валют

Токеноміка Make CRO Great Again (MCGA)

Розуміння токеноміки Make CRO Great Again (MCGA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MCGA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Make CRO Great Again (MCGA)

Скільки сьогодні коштує Make CRO Great Again (MCGA)?
Актуальна ціна MCGA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MCGA до USD?
Поточна ціна MCGA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Make CRO Great Again?
Ринкова капіталізація MCGA — $ 591,70K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MCGA?
Циркуляційна пропозиція MCGA — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MCGA?
MCGA досяг історичної максимальної ціни у 0,00270858 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MCGA?
Історична мінімальна ціна MCGA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MCGA?
Актуальний обсяг торгівлі MCGA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MCGA цього року?
MCGA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MCGA для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Make CRO Great Again (MCGA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.