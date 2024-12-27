Ціна Make America Healthy Again (MAHA)
Поточна ціна Make America Healthy Again (MAHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 988.21K USD. Ціна MAHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Make America Healthy Again:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.47K USD
- зміна ціни Make America Healthy Again протягом дня — +8.98%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
Отримуйте оновлення цін MAHA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MAHA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Make America Healthy Again до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Make America Healthy Again до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Make America Healthy Again до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Make America Healthy Again до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.98%
|30 днів
|$ 0
|+7.59%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Make America Healthy Again: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.21%
+8.98%
+9.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MAHA 🌱🇺🇸 (Make America Healthy Again) is a 🦺 movement-driven token 🪙 designed to promote health 💪, independence 🕊️, and community engagement 🫱🫲 within the political and social landscape of the United States. Built on blockchain technology 🔗, MAHA empowers users to take control of their personal health journey 🧘 while supporting broader societal initiatives 🌎. The token leverages decentralized incentives, enabling holders to participate in daily wellness challenges 🏆, earn rewards 🎉, and engage in governance decisions within the MAHA ecosystem 🌐. With a fixed supply of 10 billion tokens and a 2% buy/ tax 💰, MAHA creates a sustainable economic model intended to support community activities 👫, partnerships 🤝, and health-related initiatives 🍎. Operating on a Ethereum 📲, MAHA ensures transparency, security 🔒, and accessibility for all. The token aligns with the mission of the "Make America Healthy Again" movement 🌍, co-led by Robert F Kennedy Jr and President Donald J Trump, inviting users to contribute to the collective goal of improved health 🌟 and abundance 🏅 and justice 👨⚖️ across the nation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MAHA до AUD
A$--
|1 MAHA до GBP
￡--
|1 MAHA до EUR
€--
|1 MAHA до USD
$--
|1 MAHA до MYR
RM--
|1 MAHA до TRY
₺--
|1 MAHA до JPY
¥--
|1 MAHA до RUB
₽--
|1 MAHA до INR
₹--
|1 MAHA до IDR
Rp--
|1 MAHA до PHP
₱--
|1 MAHA до EGP
￡E.--
|1 MAHA до BRL
R$--
|1 MAHA до CAD
C$--
|1 MAHA до BDT
৳--
|1 MAHA до NGN
₦--
|1 MAHA до UAH
₴--
|1 MAHA до VES
Bs--
|1 MAHA до PKR
Rs--
|1 MAHA до KZT
₸--
|1 MAHA до THB
฿--
|1 MAHA до TWD
NT$--
|1 MAHA до CHF
Fr--
|1 MAHA до HKD
HK$--
|1 MAHA до MAD
.د.م--