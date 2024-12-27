Сьогоднішня ціна Make America Healthy Again (MAHA)

Поточна ціна Make America Healthy Again (MAHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 988.21K USD. Ціна MAHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Make America Healthy Again:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.47K USD

- зміна ціни Make America Healthy Again протягом дня — +8.98%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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