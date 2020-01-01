Токеноміка Make America Based Again (BASED) Дізнайтеся ключову інформацію про Make America Based Again (BASED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Make America Based Again (BASED) Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​ Офіційний вебсайт: https://basedinsol.xyz/ Купити BASED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Make America Based Again (BASED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Make America Based Again (BASED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,45K $ 11,45K $ 11,45K Загальна пропозиція: $ 998,49M $ 998,49M $ 998,49M Циркуляційна пропозиція: $ 998,49M $ 998,49M $ 998,49M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,45K $ 11,45K $ 11,45K Історичний максимум: $ 0,00352489 $ 0,00352489 $ 0,00352489 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Make America Based Again (BASED)

Токеноміка Make America Based Again (BASED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Make America Based Again (BASED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BASED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BASED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BASED, досліджуйте ціну токена BASED в реальному часі!

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