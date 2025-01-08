Сьогоднішня ціна Make America Based Again (BASED)

Поточна ціна Make America Based Again (BASED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.75K USD. Ціна BASED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Make America Based Again:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99K USD

- зміна ціни Make America Based Again протягом дня — -4.74%

- циркуляційна пропозиція – 999.30M USD

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