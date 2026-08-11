Сьогоднішня ціна Make Aliens Great Again

Поточна ціна Make Aliens Great Again (MAGA) сьогодні становить $ 0.00102083, зі зміною 9.90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAGA до USD становить $ 0.00102083 за MAGA.

Make Aliens Great Again наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 998,507, з циркуляційною пропозицією у 978.21M MAGA. Протягом останніх 24 годин MAGA торгувався між $ 0.00102819 (мінімум) та $ 0.00116147 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02939673, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MAGA змінився на -0.95% за останню годину та на -17.16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39.91K.

Ринкова інформація щодо Make Aliens Great Again (MAGA)

Ринкова капіталізація $ 998.51K$ 998.51K $ 998.51K Обсяг (за 24 год) $ 39.91K$ 39.91K $ 39.91K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 998.51K$ 998.51K $ 998.51K Циркуляційне постачання 978.21M 978.21M 978.21M Загальна пропозиція 978,211,236.565766 978,211,236.565766 978,211,236.565766

Поточна ринкова капіталізація Make Aliens Great Again — $ 998.51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39.91K. Циркуляційна пропозиція MAGA — 978.21M, зі загальною пропозицією 978211236.565766. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 998.51K.