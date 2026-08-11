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Поточна ціна Make Aliens Great Again сьогодні становить 0.00102083 USD. Ринкова капіталізація MAGA становить 998,507 USD. Відстежуйте оновлення цін MAGA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Make Aliens Great Again сьогодні становить 0.00102083 USD. Ринкова капіталізація MAGA становить 998,507 USD. Відстежуйте оновлення цін MAGA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Що таке MAGA

Офіційний вебсайт MAGA

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Ціна Make Aliens Great Again (MAGA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MAGA до USD:

$0.00101883
$0.00101883$0.00101883
-0.08%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Make Aliens Great Again (MAGA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:24:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Make Aliens Great Again

Поточна ціна Make Aliens Great Again (MAGA) сьогодні становить $ 0.00102083, зі зміною 9.90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAGA до USD становить $ 0.00102083 за MAGA.

Make Aliens Great Again наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 998,507, з циркуляційною пропозицією у 978.21M MAGA. Протягом останніх 24 годин MAGA торгувався між $ 0.00102819 (мінімум) та $ 0.00116147 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02939673, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MAGA змінився на -0.95% за останню годину та на -17.16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39.91K.

Ринкова інформація щодо Make Aliens Great Again (MAGA)

$ 998.51K
$ 998.51K$ 998.51K

$ 39.91K
$ 39.91K$ 39.91K

$ 998.51K
$ 998.51K$ 998.51K

978.21M
978.21M 978.21M

978,211,236.565766
978,211,236.565766 978,211,236.565766

Поточна ринкова капіталізація Make Aliens Great Again — $ 998.51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39.91K. Циркуляційна пропозиція MAGA — 978.21M, зі загальною пропозицією 978211236.565766. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 998.51K.

Історія ціни Make Aliens Great Again у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00102819
$ 0.00102819$ 0.00102819
Мін. за 24 год
$ 0.00116147
$ 0.00116147$ 0.00116147
Макс. за 24 год

$ 0.00102819
$ 0.00102819$ 0.00102819

$ 0.00116147
$ 0.00116147$ 0.00116147

$ 0.02939673
$ 0.02939673$ 0.02939673

$ 0
$ 0$ 0

-0.95%

-9.89%

-17.16%

-17.16%

Історія ціни Make Aliens Great Again (MAGA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Make Aliens Great Again до USD становила $ -0.0001121053912905.
За останні 30 днів зміна ціни Make Aliens Great Again до USD становила $ -0.0001041176.
За останні 60 днів зміна ціни Make Aliens Great Again до USD становила $ -0.0005003905.
За останні 90 днів зміна ціни Make Aliens Great Again до USD становила $ -0.0000000015017859956.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0001121053912905-9.89%
30 днів$ -0.0001041176-10.19%
60 днів$ -0.0005003905-49.01%
90 днів$ -0.0000000015017859956-0.00%

Прогноз ціни Make Aliens Great Again

Прогноз ціни Make Aliens Great Again (MAGA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MAGA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Make Aliens Great Again (MAGA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Make Aliens Great Again потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Make Aliens Great Again у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MAGA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Make Aliens Great Again.

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Ресурс Make Aliens Great Again (MAGA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Make Aliens Great Again

Які торговельні права зараз має Make Aliens Great Again?

Поточна ціна: ₴0.0449957658235839488000, з рухом ціни -9.89% за останні 24 години.

Чи привертає MAGA увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Make Aliens Great Again?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо MAGA?

З кількістю токенів 978211236.565766 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Make Aliens Great Again порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴1.2957381533253577728000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Make Aliens Great Again сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Make Aliens Great Again.

Люди також запитують: Інші запитання про Make Aliens Great Again

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:24:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Make Aliens Great Again (MAGA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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DAPPOS

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$0.00737$0.00737

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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