Сьогоднішня ціна MAKE (MAKE)

Поточна ціна MAKE (MAKE) сьогодні становить 0.00537068 USD з ринковою капіталізацією $ 536.30K USD. Ціна MAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAKE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 306.93 USD

- зміна ціни MAKE протягом дня — -0.21%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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