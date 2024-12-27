Ціна MAKE (MAKE)
Поточна ціна MAKE (MAKE) сьогодні становить 0.00537068 USD з ринковою капіталізацією $ 536.30K USD. Ціна MAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAKE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 306.93 USD
- зміна ціни MAKE протягом дня — -0.21%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAKE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAKE до USD становила $ -0.0037648010.
За останні 60 днів зміна ціни MAKE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAKE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.21%
|30 днів
|$ -0.0037648010
|-70.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MAKE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-0.21%
-1.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.
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