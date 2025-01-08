Ціна Majority Blockchain (TMC)
Поточна ціна Majority Blockchain (TMC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TMC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Majority Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.39 USD
- зміна ціни Majority Blockchain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Majority Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Majority Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Majority Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Majority Blockchain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+74.82%
|60 днів
|$ 0
|+70.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Majority Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+70.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project one line description about project : The Majority Coin has come to improve its use case in the Cryptocurrency market with Ecommerce and Gaming and NFT Market Palace with its Block chain Majority chain and its TMC Cryptocurrency Wallet is. ✅14) Long Description about project : The Majority Coin is an EVM-based (Majority-Chain) platform empowering developers and businesses with secure, scalable, and decentralized infrastructure for dApps and smart contracts. TMC revolutionizes industries and unlocks the potential of blockchain in a trustless environment. TMC Blockchain combines e-commerce and GameFi/NFT tech, enabling seamless online shopping and gaming integration for digital assets and virtual economies. Businesses can reach a global customer base, and gamers can explore NFTs through our platform.
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