Ціна Majo (MAJO)
Поточна ціна Majo (MAJO) сьогодні становить 0.01500698 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAJO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Majo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.23K USD
- зміна ціни Majo протягом дня — -13.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MAJO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MAJO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Majo до USD становила $ -0.00232864243977904.
За останні 30 днів зміна ціни Majo до USD становила $ -0.0048996334.
За останні 60 днів зміна ціни Majo до USD становила $ +0.0064682064.
За останні 90 днів зміна ціни Majo до USD становила $ +0.001463941472487522.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00232864243977904
|-13.43%
|30 днів
|$ -0.0048996334
|-32.64%
|60 днів
|$ +0.0064682064
|+43.10%
|90 днів
|$ +0.001463941472487522
|+10.81%
Останній аналіз цін Majo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.84%
-13.43%
-22.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? BRC-20 DAO is the first DAO in the Ordinals ecosystem. What makes your project unique? $Majo is the first token to be distributed through IDO mode and large-scale airdrops towards the BRC-20 ecosystem. History of your project. BRC-20 DAO also has a launchpad and incubator product based on Ordinals and BRC-20, providing support for BTC ecosystem projects. What’s next for your project? At the same time, BRC-20 DAO will bring Ethereum's DeFi model into the BTC ecosystem, providing multiple modes such as swap, staking, borrowing and lending to expand the liquidity of the ecosystem. The team currently has technology reserves for BTC L2 and will release a BRC-20 exclusive BTC expandable L2 in the future. What can your token be used for? Majo is the main token in the BRC-20 DAO ecosystem, it can be used to participate in various NFT, launchpad, and DeFi products within the ecosystem. Majo holders will be eligible to receive airdrops from all launchpad projects in the ecosystem. In the future, Majo will play a crucial role as a bridge between ecosystems in the BTC L2.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MAJO до AUD
A$0.024011168
|1 MAJO до GBP
￡0.012005584
|1 MAJO до EUR
€0.0144067008
|1 MAJO до USD
$0.01500698
|1 MAJO до MYR
RM0.06753141
|1 MAJO до TRY
₺0.5301966034
|1 MAJO до JPY
¥2.3706526306
|1 MAJO до RUB
₽1.609498605
|1 MAJO до INR
₹1.2874488142
|1 MAJO до IDR
Rp242.0480306294
|1 MAJO до PHP
₱0.874156585
|1 MAJO до EGP
￡E.0.7602536068
|1 MAJO до BRL
R$0.091542578
|1 MAJO до CAD
C$0.0214599814
|1 MAJO до BDT
৳1.827850164
|1 MAJO до NGN
₦23.1946382182
|1 MAJO до UAH
₴0.6349453238
|1 MAJO до VES
Bs0.79536994
|1 MAJO до PKR
Rs4.1812447676
|1 MAJO до KZT
₸7.9359911636
|1 MAJO до THB
฿0.5189413684
|1 MAJO до TWD
NT$0.4917787346
|1 MAJO до CHF
Fr0.013506282
|1 MAJO до HKD
HK$0.1166042346
|1 MAJO до MAD
.د.م0.1502198698