Ціна Majin (MAJIN)
Поточна ціна Majin (MAJIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAJIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Majin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.57K USD
- зміна ціни Majin протягом дня — +0.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MAJIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MAJIN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Majin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Majin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Majin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Majin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.26%
|30 днів
|$ 0
|-53.78%
|60 днів
|$ 0
|+35.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Majin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.04%
+0.26%
+26.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are here to spread gud vibes and have fun on the red chain. MAJIN was created by long-time degens who love the community and culture. The contract is renounced and liquidity burned. We MAJIN. We degen. We win.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MAJIN до AUD
A$--
|1 MAJIN до GBP
￡--
|1 MAJIN до EUR
€--
|1 MAJIN до USD
$--
|1 MAJIN до MYR
RM--
|1 MAJIN до TRY
₺--
|1 MAJIN до JPY
¥--
|1 MAJIN до RUB
₽--
|1 MAJIN до INR
₹--
|1 MAJIN до IDR
Rp--
|1 MAJIN до PHP
₱--
|1 MAJIN до EGP
￡E.--
|1 MAJIN до BRL
R$--
|1 MAJIN до CAD
C$--
|1 MAJIN до BDT
৳--
|1 MAJIN до NGN
₦--
|1 MAJIN до UAH
₴--
|1 MAJIN до VES
Bs--
|1 MAJIN до PKR
Rs--
|1 MAJIN до KZT
₸--
|1 MAJIN до THB
฿--
|1 MAJIN до TWD
NT$--
|1 MAJIN до CHF
Fr--
|1 MAJIN до HKD
HK$--
|1 MAJIN до MAD
.د.م--