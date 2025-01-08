Сьогоднішня ціна Mainstream For The Underground (MFTU)

Поточна ціна Mainstream For The Underground (MFTU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MFTU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mainstream For The Underground:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Mainstream For The Underground протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 788.69M USD

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