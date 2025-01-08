Ціна Mainstream For The Underground (MFTU)
Поточна ціна Mainstream For The Underground (MFTU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MFTU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mainstream For The Underground:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Mainstream For The Underground протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 788.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mainstream For The Underground до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Mainstream For The Underground до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mainstream For The Underground до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mainstream For The Underground до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
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|30 днів
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|$ 0
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Останній аналіз цін Mainstream For The Underground: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Every online broadcast will protect every artist, equally. Regardless of representation and PRO membership! Every Online Radio Station will be fully compliant at a world-wide level in a decentralized environment. A Distributed Ledger Performance Rights Organization as a dual-token economy for Mainstream and Independent Artists! We automatically treat new, independent and upcoming artists as if they are on the radio now. We level the playing field for all Online Mediums! Providing permanent resolution to the "Value Gap" which is the biggest threat to the future sustainability of the music industry.
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