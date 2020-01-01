Токеноміка MainnetZ (NETZ) Дізнайтеся ключову інформацію про MainnetZ (NETZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MainnetZ (NETZ) MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It’s not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design. As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are: Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience. Офіційний вебсайт: https://mainnetz.io/ Whitepaper: https://docs.mainnetz.io/#/ Купити NETZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MainnetZ (NETZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MainnetZ (NETZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 151,84K $ 151,84K $ 151,84K Загальна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Циркуляційна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (повністю розведена вартість): $ 151,84K $ 151,84K $ 151,84K Історичний максимум: $ 0,160515 $ 0,160515 $ 0,160515 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013804 $ 0,00013804 $ 0,00013804 Дізнайтеся більше про ціну MainnetZ (NETZ)

Токеноміка MainnetZ (NETZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MainnetZ (NETZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NETZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NETZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NETZ, досліджуйте ціну токена NETZ в реальному часі!

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