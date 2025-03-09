Сьогоднішня ціна MainnetZ (NETZ)

Поточна ціна MainnetZ (NETZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 324.51K USD. Ціна NETZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MainnetZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.34K USD

- зміна ціни MainnetZ протягом дня — -26.72%

- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD

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