Ціна MainnetZ (NETZ)
Поточна ціна MainnetZ (NETZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 324.51K USD. Ціна NETZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MainnetZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.34K USD
- зміна ціни MainnetZ протягом дня — -26.72%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MainnetZ до USD становила $ -0.000107594015606939.
За останні 30 днів зміна ціни MainnetZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MainnetZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MainnetZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000107594015606939
|-26.72%
|30 днів
|$ 0
|-68.78%
|60 днів
|$ 0
|-86.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MainnetZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.30%
-26.72%
-3.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It’s not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design. As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are: Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience.
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