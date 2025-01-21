Ціна Maine Coon Cat (COON)
Поточна ціна Maine Coon Cat (COON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maine Coon Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.85K USD
- зміна ціни Maine Coon Cat протягом дня — -5.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maine Coon Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maine Coon Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Maine Coon Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maine Coon Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.13%
|30 днів
|$ 0
|-33.19%
|60 днів
|$ 0
|-92.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maine Coon Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-5.13%
-11.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Join the Meme Meow-vement MoonJourney With Maine Coon Coin MAINE COOT CAT TOKEN – Who We Are? Hello! We are the team behind Maine Coon Cat Token, a project that brings a fresh perspective to the crypto world by blending entertainment with philanthropy. Maine Coon Cat Token was born as a phenomenon that resonates with the crypto community and cat lovers alike. Inspired by the popularity of Maine Coon cats and driven by a passion for leveraging this iconic breed for the betterment of animal welfare, our team embarked on a journey to create more than just a token – a movement. We aim to champion pet welfare and foster solidarity among our supporters.
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