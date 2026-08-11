Сьогоднішня ціна Main Street Yield

Поточна ціна Main Street Yield (MSY) сьогодні становить $ 0.341771, зі зміною 1.75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MSY до USD становить $ 0.341771 за MSY.

Main Street Yield наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22,117,709, з циркуляційною пропозицією у 64.72M MSY. Протягом останніх 24 годин MSY торгувався між $ 0.33584 (мінімум) та $ 0.368419 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.04, тоді як історичний мінімум — $ 0.097018.

У короткостроковій динаміці MSY змінився на +13.61% за останню годину та на -5.30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 68.35.

Ринкова інформація щодо Main Street Yield (MSY)

Ринкова капіталізація $ 22.12M$ 22.12M $ 22.12M Обсяг (за 24 год) $ 68.35$ 68.35 $ 68.35 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.12M$ 22.12M $ 22.12M Циркуляційне постачання 64.72M 64.72M 64.72M Загальна пропозиція 64,717,901.36162642 64,717,901.36162642 64,717,901.36162642

Поточна ринкова капіталізація Main Street Yield — $ 22.12M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 68.35. Циркуляційна пропозиція MSY — 64.72M, зі загальною пропозицією 64717901.36162642. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.12M.