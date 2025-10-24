Інформація щодо ціни Main Street USD (MSUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 2,0$ 2,0 $ 2,0 Найнижча ціна $ 0,979364$ 0,979364 $ 0,979364 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Main Street USD (MSUSD) становить $0,988549. За останні 24 години MSUSD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSUSD становить $ 2,0, тоді як його історичний мінімум — $ 0,979364.

Що стосується короткострокових результатів, то MSUSD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Main Street USD (MSUSD)

Ринкова капіталізація $ 6,71M$ 6,71M $ 6,71M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,15M$ 5,15M $ 5,15M Циркуляційне постачання 5,21M 5,21M 5,21M Загальна пропозиція 5 213 833,2562591 5 213 833,2562591 5 213 833,2562591

Поточна ринкова капіталізація Main Street USD — $ 6,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSUSD — 5,21M, зі загальною пропозицією 5213833.2562591. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,15M.