Актуальна ціна Main Street USD сьогодні становить 0,988549 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MSUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MSUSD на MEXC вже зараз.

Ціна Main Street USD (MSUSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MSUSD до USD:

$0,988549
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Main Street USD (MSUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:36:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Main Street USD (MSUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 2,0
$ 0,979364
--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Main Street USD (MSUSD) становить $0,988549. За останні 24 години MSUSD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSUSD становить $ 2,0, тоді як його історичний мінімум — $ 0,979364.

Що стосується короткострокових результатів, то MSUSD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Main Street USD (MSUSD)

$ 6,71M
--
$ 5,15M
5,21M
5 213 833,2562591
Поточна ринкова капіталізація Main Street USD — $ 6,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSUSD — 5,21M, зі загальною пропозицією 5213833.2562591. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,15M.

Історія ціни Main Street USD (MSUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Main Street USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Main Street USD до USD становила $ -0,0116062572.
За останні 60 днів зміна ціни Main Street USD до USD становила $ -0,0133079454.
За останні 90 днів зміна ціни Main Street USD до USD становила $ -0,0078455242749108.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0116062572-1,17%
60 днів$ -0,0133079454-1,34%
90 днів$ -0,0078455242749108-0,78%

Що таке Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Main Street USD (MSUSD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Main Street USD (USD)

Скільки коштуватиме Main Street USD (MSUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Main Street USD (MSUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Main Street USD.

Перегляньте прогноз ціни Main Street USD вже зараз!

MSUSD до місцевих валют

Токеноміка Main Street USD (MSUSD)

Розуміння токеноміки Main Street USD (MSUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MSUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Main Street USD (MSUSD)

Скільки сьогодні коштує Main Street USD (MSUSD)?
Актуальна ціна MSUSD у USD становить 0,988549 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MSUSD до USD?
Поточна ціна MSUSD до USD — $ 0,988549. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Main Street USD?
Ринкова капіталізація MSUSD — $ 6,71M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MSUSD?
Циркуляційна пропозиція MSUSD — 5,21M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MSUSD?
MSUSD досяг історичної максимальної ціни у 2,0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MSUSD?
Історична мінімальна ціна MSUSD становила 0,979364 USD.
Який обсяг торгівлі MSUSD?
Актуальний обсяг торгівлі MSUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MSUSD цього року?
MSUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MSUSD для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.