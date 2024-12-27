Сьогоднішня ціна Main Character (MAIN)

Поточна ціна Main Character (MAIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80.77K USD. Ціна MAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Main Character:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 209.94 USD

- зміна ціни Main Character протягом дня — +1.39%

- циркуляційна пропозиція – 932.80M USD

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