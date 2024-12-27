Ціна Main Character (MAIN)
Поточна ціна Main Character (MAIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80.77K USD. Ціна MAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Main Character:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 209.94 USD
- зміна ціни Main Character протягом дня — +1.39%
- циркуляційна пропозиція – 932.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Main Character до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Main Character до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Main Character до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Main Character до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.39%
|30 днів
|$ 0
|-92.56%
|60 днів
|$ 0
|-51.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Main Character: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+1.39%
-4.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token.
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