Сьогоднішня ціна Maiga

Поточна ціна Maiga (MAIGA) сьогодні становить $ 0,00291997, зі зміною 16,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAIGA до USD становить $ 0,00291997 за MAIGA.

Maiga наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 817 595, з циркуляційною пропозицією у 280,00M MAIGA. Протягом останніх 24 годин MAIGA торгувався між $ 0,0026727 (мінімум) та $ 0,0035028 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,159492, тоді як історичний мінімум — $ 0,00162971.

У короткостроковій динаміці MAIGA змінився на -10,41% за останню годину та на -24,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19,05K.

Ринкова інформація щодо Maiga (MAIGA)

Ринкова капіталізація $ 817,60K$ 817,60K $ 817,60K Обсяг (за 24 год) $ 19,05K$ 19,05K $ 19,05K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,92M$ 2,92M $ 2,92M Циркуляційне постачання 280,00M 280,00M 280,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Maiga — $ 817,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19,05K. Циркуляційна пропозиція MAIGA — 280,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,92M.