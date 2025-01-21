Сьогоднішня ціна Maidsafecoin Token (MAID)

Поточна ціна Maidsafecoin Token (MAID) сьогодні становить 0.296998 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maidsafecoin Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 810.77 USD

- зміна ціни Maidsafecoin Token протягом дня — -5.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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