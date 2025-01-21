Ціна Maidsafecoin Token (MAID)
Поточна ціна Maidsafecoin Token (MAID) сьогодні становить 0.296998 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maidsafecoin Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 810.77 USD
- зміна ціни Maidsafecoin Token протягом дня — -5.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maidsafecoin Token до USD становила $ -0.0185815091604251.
За останні 30 днів зміна ціни Maidsafecoin Token до USD становила $ -0.1264886564.
За останні 60 днів зміна ціни Maidsafecoin Token до USD становила $ -0.1190285121.
За останні 90 днів зміна ціни Maidsafecoin Token до USD становила $ -0.0347564581160118.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0185815091604251
|-5.88%
|30 днів
|$ -0.1264886564
|-42.58%
|60 днів
|$ -0.1190285121
|-40.07%
|90 днів
|$ -0.0347564581160118
|-10.47%
Останній аналіз цін Maidsafecoin Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-5.88%
-35.41%
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