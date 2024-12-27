Сьогоднішня ціна MaidSafeCoin (EMAID)

Поточна ціна MaidSafeCoin (EMAID) сьогодні становить 0.305678 USD з ринковою капіталізацією $ 12.45M USD. Ціна EMAID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MaidSafeCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.44K USD

- зміна ціни MaidSafeCoin протягом дня — -0.97%

- циркуляційна пропозиція – 40.70M USD

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