Сьогоднішня ціна maicrotrader (MAICRO)

Поточна ціна maicrotrader (MAICRO) сьогодні становить 0.00321335 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAICRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності maicrotrader:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.86K USD

- зміна ціни maicrotrader протягом дня — +6.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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