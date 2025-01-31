Ціна maicrotrader (MAICRO)
Поточна ціна maicrotrader (MAICRO) сьогодні становить 0.00321335 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAICRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності maicrotrader:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.86K USD
- зміна ціни maicrotrader протягом дня — +6.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни maicrotrader до USD становила $ +0.00020826.
За останні 30 днів зміна ціни maicrotrader до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни maicrotrader до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни maicrotrader до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020826
|+6.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін maicrotrader: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.12%
+6.93%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees.
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