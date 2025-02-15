Ціна MAIAR (MAIAR)
Поточна ціна MAIAR (MAIAR) сьогодні становить 0.0019691 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна MAIAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAIAR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.80M USD
- зміна ціни MAIAR протягом дня — -29.93%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAIAR до USD становила $ -0.000841207042382752.
За останні 30 днів зміна ціни MAIAR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAIAR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAIAR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000841207042382752
|-29.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MAIAR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.88%
-29.93%
--
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