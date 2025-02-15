Сьогоднішня ціна MAIAR (MAIAR)

Поточна ціна MAIAR (MAIAR) сьогодні становить 0.0019691 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна MAIAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAIAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.80M USD

- зміна ціни MAIAR протягом дня — -29.93%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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