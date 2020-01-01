Токеноміка Maia (MAIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Maia (MAIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Maia (MAIA) What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners. What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes. History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus. What’s next for your project? Maia V2 will some of these new features. Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch. Improved Earnings - New layer of revenue for Maians. Increased Utility - Additions to the token’s utility. What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols. Офіційний вебсайт: https://maiadao.io Купити MAIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Maia (MAIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Maia (MAIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 740,65K $ 740,65K $ 740,65K Загальна пропозиція: $ 315,00K $ 315,00K $ 315,00K Циркуляційна пропозиція: $ 315,00K $ 315,00K $ 315,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 740,65K $ 740,65K $ 740,65K Історичний максимум: $ 770,76 $ 770,76 $ 770,76 Історичний мінімум: $ 0,462676 $ 0,462676 $ 0,462676 Поточна ціна: $ 2,35 $ 2,35 $ 2,35 Дізнайтеся більше про ціну Maia (MAIA)

Токеноміка Maia (MAIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Maia (MAIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAIA, досліджуйте ціну токена MAIA в реальному часі!

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