Сьогоднішня ціна Maia (MAIA)

Поточна ціна Maia (MAIA) сьогодні становить 6.68 USD з ринковою капіталізацією $ 2.10M USD. Ціна MAIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.76K USD

- зміна ціни Maia протягом дня — +7.88%

- циркуляційна пропозиція – 315.00K USD

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