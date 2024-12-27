Сьогоднішня ціна MAI (MIMATIC)

Поточна ціна MAI (MIMATIC) сьогодні становить 0.994881 USD з ринковою капіталізацією $ 27.43M USD. Ціна MIMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.38K USD

- зміна ціни MAI протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 27.56M USD

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