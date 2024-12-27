Ціна MAI (MIMATIC)
Поточна ціна MAI (MIMATIC) сьогодні становить 0.994881 USD з ринковою капіталізацією $ 27.43M USD. Ціна MIMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.38K USD
- зміна ціни MAI протягом дня — +0.22%
- циркуляційна пропозиція – 27.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAI до USD становила $ +0.0022255.
За останні 30 днів зміна ціни MAI до USD становила $ +0.0022094317.
За останні 60 днів зміна ціни MAI до USD становила $ -0.0000504404.
За останні 90 днів зміна ціни MAI до USD становила $ +0.002588891364376.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0022255
|+0.22%
|30 днів
|$ +0.0022094317
|+0.22%
|60 днів
|$ -0.0000504404
|-0.00%
|90 днів
|$ +0.002588891364376
|+0.26%
Останній аналіз цін MAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.22%
+0.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MAI (mimatic) is an overcollateralized stablecoin backed solely by decentralized tokens.
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