Інформація щодо ціни Mahina Token (MHNA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) +3,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,60%

Актуальна ціна Mahina Token (MHNA) становить --. За останні 24 години MHNA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MHNA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MHNA змінився на -0,12% за останню годину, +3,45% за 24 години та на +0,60% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mahina Token (MHNA)

Ринкова капіталізація $ 6,27M$ 6,27M $ 6,27M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,27M$ 6,27M $ 6,27M Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mahina Token — $ 6,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MHNA — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,27M.