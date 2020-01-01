Токеноміка Maha (MAHA) Дізнайтеся ключову інформацію про Maha (MAHA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Maha (MAHA) MAHA (previously known as MahaDAO) is a decentralized collective founded in 2020, building at the intersection of money, culture, and community. MAHA have pioneered innovations in stablecoins, decentralized governance, and incentive design. Today, we’re powering WAGMIE, a social network for internet culture — where anyone can launch tokens, build communities, and own the value they create. The $MAHA token serves as the core asset driving this ecosystem forward. Офіційний вебсайт: https://maha.xyz/ Whitepaper: https://gitbooks.maha.xyz/wagmie Купити MAHA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Maha (MAHA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Maha (MAHA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,14M $ 3,14M $ 3,14M Загальна пропозиція: $ 9,90M $ 9,90M $ 9,90M Циркуляційна пропозиція: $ 6,26M $ 6,26M $ 6,26M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,96M $ 4,96M $ 4,96M Історичний максимум: $ 25,15 $ 25,15 $ 25,15 Історичний мінімум: $ 0,208407 $ 0,208407 $ 0,208407 Поточна ціна: $ 0,500938 $ 0,500938 $ 0,500938 Дізнайтеся більше про ціну Maha (MAHA)

Токеноміка Maha (MAHA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Maha (MAHA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAHA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAHA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAHA, досліджуйте ціну токена MAHA в реальному часі!

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