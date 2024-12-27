Сьогоднішня ціна Maha (MAHA)

Поточна ціна Maha (MAHA) сьогодні становить 0.849025 USD з ринковою капіталізацією $ 4.90M USD. Ціна MAHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maha:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.69K USD

- зміна ціни Maha протягом дня — -0.89%

- циркуляційна пропозиція – 5.77M USD

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