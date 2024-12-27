Ціна Maha (MAHA)
Поточна ціна Maha (MAHA) сьогодні становить 0.849025 USD з ринковою капіталізацією $ 4.90M USD. Ціна MAHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maha:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.69K USD
- зміна ціни Maha протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 5.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maha до USD становила $ -0.0076571279905373.
За останні 30 днів зміна ціни Maha до USD становила $ -0.0893580982.
За останні 60 днів зміна ціни Maha до USD становила $ -0.2546815198.
За останні 90 днів зміна ціни Maha до USD становила $ -1.107781684858678.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0076571279905373
|-0.89%
|30 днів
|$ -0.0893580982
|-10.52%
|60 днів
|$ -0.2546815198
|-29.99%
|90 днів
|$ -1.107781684858678
|-56.61%
Останній аналіз цін Maha: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-0.89%
+4.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MahaDAO is a decentralised organisation that aims to revolutionizing money. MahaDAO is a community focused DeFi project empowering billions to create timeless value through the ARTH token, the world's first valuecoin.
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|1 MAHA до USD
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₺29.9026605
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₹72.574657
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