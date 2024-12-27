Сьогоднішня ціна Magpie (MGP)

Поточна ціна Magpie (MGP) сьогодні становить 0.128682 USD з ринковою капіталізацією $ 57.86M USD. Ціна MGP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magpie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 402.37K USD

- зміна ціни Magpie протягом дня — -10.23%

- циркуляційна пропозиція – 449.61M USD

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