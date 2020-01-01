Токеноміка Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Офіційний вебсайт: https://magnus.arcadiagames.io/ Купити MAGNUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 90,00K $ 90,00K $ 90,00K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 550,00M $ 550,00M $ 550,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 163,63K $ 163,63K $ 163,63K Історичний максимум: $ 0,00362559 $ 0,00362559 $ 0,00362559 Історичний мінімум: $ 0,00015784 $ 0,00015784 $ 0,00015784 Поточна ціна: $ 0,00016239 $ 0,00016239 $ 0,00016239 Дізнайтеся більше про ціну Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Токеноміка Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAGNUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAGNUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAGNUS, досліджуйте ціну токена MAGNUS в реальному часі!

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