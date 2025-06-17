Сьогоднішня ціна Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Поточна ціна Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 261,87K USD. Ціна MAGNUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magnus Opus by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Magnus Opus by Virtuals протягом дня — +3,00%

- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD

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