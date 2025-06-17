Ціна Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)
Поточна ціна Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 261,87K USD. Ціна MAGNUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magnus Opus by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Magnus Opus by Virtuals протягом дня — +3,00%
- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD
Отримуйте оновлення цін MAGNUS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MAGNUS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magnus Opus by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Magnus Opus by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Magnus Opus by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Magnus Opus by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Magnus Opus by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,04%
+3,00%
-40,84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MAGNUS зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MAGNUS до VND
₫--
|1 MAGNUS до AUD
A$--
|1 MAGNUS до GBP
￡--
|1 MAGNUS до EUR
€--
|1 MAGNUS до USD
$--
|1 MAGNUS до MYR
RM--
|1 MAGNUS до TRY
₺--
|1 MAGNUS до JPY
¥--
|1 MAGNUS до RUB
₽--
|1 MAGNUS до INR
₹--
|1 MAGNUS до IDR
Rp--
|1 MAGNUS до KRW
₩--
|1 MAGNUS до PHP
₱--
|1 MAGNUS до EGP
￡E.--
|1 MAGNUS до BRL
R$--
|1 MAGNUS до CAD
C$--
|1 MAGNUS до BDT
৳--
|1 MAGNUS до NGN
₦--
|1 MAGNUS до UAH
₴--
|1 MAGNUS до VES
Bs--
|1 MAGNUS до PKR
Rs--
|1 MAGNUS до KZT
₸--
|1 MAGNUS до THB
฿--
|1 MAGNUS до TWD
NT$--
|1 MAGNUS до AED
د.إ--
|1 MAGNUS до CHF
Fr--
|1 MAGNUS до HKD
HK$--
|1 MAGNUS до MAD
.د.م--
|1 MAGNUS до MXN
$--