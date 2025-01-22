Ціна Magnum (MAG)
Поточна ціна Magnum (MAG) сьогодні становить 0.03947061 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magnum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.85 USD
- зміна ціни Magnum протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magnum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Magnum до USD становила $ -0.0035584925.
За останні 60 днів зміна ціни Magnum до USD становила $ -0.0197794370.
За останні 90 днів зміна ціни Magnum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0035584925
|-9.01%
|60 днів
|$ -0.0197794370
|-50.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Magnum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-18.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The most feature-rich multi-chain automated trading platform that provides copy-trading bots and sniping bots to users along with limit buy/sell orders with 100% private transaction & MEV protection on DEX platforms. Magnum aims to be the one single platform that users need to trade on-chain on all the networks, and further utilities including authentic and rated trade signals and most profitable traders to follow.
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