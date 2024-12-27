Сьогоднішня ціна Magnify Cash (MAG)

Поточна ціна Magnify Cash (MAG) сьогодні становить 0.00196663 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна MAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magnify Cash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.39K USD

- зміна ціни Magnify Cash протягом дня — +15.18%

- циркуляційна пропозиція – 769.76M USD

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