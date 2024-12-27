Ціна Magnify Cash (MAG)
Поточна ціна Magnify Cash (MAG) сьогодні становить 0.00196663 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна MAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Magnify Cash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.39K USD
- зміна ціни Magnify Cash протягом дня — +15.18%
- циркуляційна пропозиція – 769.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Magnify Cash до USD становила $ +0.00025913.
За останні 30 днів зміна ціни Magnify Cash до USD становила $ +0.0000402435.
За останні 60 днів зміна ціни Magnify Cash до USD становила $ +0.0034380971.
За останні 90 днів зміна ціни Magnify Cash до USD становила $ +0.000954349650100551.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00025913
|+15.18%
|30 днів
|$ +0.0000402435
|+2.05%
|60 днів
|$ +0.0034380971
|+174.82%
|90 днів
|$ +0.000954349650100551
|+94.28%
Останній аналіз цін Magnify Cash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.91%
+15.18%
+14.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Magnify Cash makes lending and borrowing easy and secure with Decentralized Credit Markets (DCMs).
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