Сьогоднішня ціна Magnetix (MAG)

Поточна ціна Magnetix (MAG) сьогодні становить 0.01431828 USD з ринковою капіталізацією $ 14.32M USD. Ціна MAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magnetix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.41M USD

- зміна ціни Magnetix протягом дня — +39.54%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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