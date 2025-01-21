Сьогоднішня ціна MagnetGold (MTG)

Поточна ціна MagnetGold (MTG) сьогодні становить 0.02859832 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MagnetGold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.68 USD

- зміна ціни MagnetGold протягом дня — -5.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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