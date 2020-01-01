Токеноміка MAGNET6900 ($🧲6900)

Токеноміка MAGNET6900 ($🧲6900)

Дізнайтеся ключову інформацію про MAGNET6900 ($🧲6900), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація MAGNET6900 ($🧲6900)

MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!

Офіційний вебсайт:
https://spx6900.club

Токеноміка та аналіз ціни MAGNET6900 ($🧲6900)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MAGNET6900 ($🧲6900), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 3,66K
$ 3,66K$ 3,66K
Загальна пропозиція:
$ 68.805,81T
$ 68.805,81T$ 68.805,81T
Циркуляційна пропозиція:
$ 68.805,81T
$ 68.805,81T$ 68.805,81T
FDV (повністю розведена вартість):
$ 3,66K
$ 3,66K$ 3,66K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка MAGNET6900 ($🧲6900): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки MAGNET6900 ($🧲6900) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $🧲6900, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $🧲6900, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $🧲6900, досліджуйте ціну токена $🧲6900 в реальному часі!

Прогноз ціни $🧲6900

Хочете знати, куди рухається $🧲6900? Наша сторінка прогнозу ціни $🧲6900 поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.