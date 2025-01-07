Сьогоднішня ціна MAGNET6900 ($🧲6900)

Поточна ціна MAGNET6900 ($🧲6900) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.36K USD. Ціна $🧲6900 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAGNET6900:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.71K USD

- зміна ціни MAGNET6900 протягом дня — -4.28%

- циркуляційна пропозиція – 68,953.35T USD

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