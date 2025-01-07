Ціна MAGNET6900 ($🧲6900)
Поточна ціна MAGNET6900 ($🧲6900) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.36K USD. Ціна $🧲6900 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAGNET6900:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.71K USD
- зміна ціни MAGNET6900 протягом дня — -4.28%
- циркуляційна пропозиція – 68,953.35T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAGNET6900 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAGNET6900 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAGNET6900 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAGNET6900 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.28%
|30 днів
|$ 0
|-37.76%
|60 днів
|$ 0
|-49.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MAGNET6900: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-4.28%
-29.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!
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